Улан-удэнцам сделали перерасчёт за тепло и свет на 42 млн

Об этом сообщила в своём отчёте руководитель муниципальной жилищной инспекции



Накануне управление муниципальной жилищной инспекции назвало сумму перерасчёта горожанам за коммунальные услуги. Так, в 2019 году по выданным инспекцией предписаниям об устранении выявленных нарушений ПАО «ТГК-14» и АО «Читаэнергосбыт» населению города проведён перерасчёт платы за коммунальные услуги на общую сумму более 42 млн рублей.



Помимо этого, привлечены к административной ответственности 16 управляющих организаций. Сумма штрафов составила три млн рублей, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.







