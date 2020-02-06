Об этом сообщила в своём отчёте руководитель муниципальной жилищной инспекции
Накануне управление муниципальной жилищной инспекции назвало сумму перерасчёта горожанам за коммунальные услуги. Так, в 2019 году по выданным инспекцией предписаниям об устранении выявленных нарушений ПАО «ТГК-14» и АО «Читаэнергосбыт» населению города проведён перерасчёт платы за коммунальные услуги на общую сумму более 42 млн рублей.
Помимо этого, привлечены к административной ответственности 16 управляющих организаций. Сумма штрафов составила три млн рублей, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-удэнцам сделали перерасчёт за тепло и свет на 42 млн
Общество, Фото:
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