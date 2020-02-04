Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на саундтрек к монгольскому фильму

1 февраля на YouTube вышел клип на песню «Халуут» бурятского рэпера Алдара Дугарона, известного как Alihan Dze, при участии певицы Saryuna и популярного монгольского рэпера GINJIN. Песня на монгольском языке прозвучит в заключительной серии кинопроекта «Single Ladies».
- В декабре нам поступило предложение сделать саундтрек самого кассового кинопроекта Монголии «Single Ladies 4». И мне кажется, у нас получилось! Это был мой первый опыт в участии масштабном проекте! – написала певица Сарюна Бальжинимаева в соцсети.
Она добавила, что 2 февраля команда должна была отправиться на премьеру фильма, но её отложили из-за вспышки коронавируса.
На данный момент клип на песню «Халуут» (горячий) просмотрели почти 40 тысяч раз, полторы тысячи пользователей поставили лайки.
В клипе можно увидеть короткие отрывки фильма, судя по которым, действие происходит одновременно в наши дни и во времена монгольских завоеваний. Алихан, Сарюна и рэпер GINJIN также предстают в ролике в традиционной монгольской одежде тех лет. На белом фоне стоит деревянная повозка, мужчина и женщина танцуют в стиле модерн.
В комментариях пользователи Сети пишут: «Красивая песня в красивом исполнении», «Нет слов. Просто супер», «Держите семеро, мои мурашки», «Пушка! Бомба! Взрыв! Огонь!!! Молодцы».
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на песню «MEND AMAR». Песня посвящена народному танцу – ёхору. Алихан и Сарюна призывают людей собраться вместе и танцевать без отдыха.