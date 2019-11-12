Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на новую песню о ёхоре

- В декабре прошлого года, в рамках нашего «несостоявшегося» (по ряду причин, не зависящих от нас) китайского тура, мы побывали в Шэнэхэне, где родилась идея организовать этнографическую экспедицию, результатом которой и является эта атмосферная и душевная работа, - написал рэпер в соцсетях.





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