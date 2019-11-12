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Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на новую песню о ёхоре

Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на новую песню о ёхоре
Общество, 
Пользователи Сети в восторге от нового трека популярного дуэта из Бурятии

Накануне состоялся релиз клипа на песню «MEND AMAR», которую исполнили популярные бурятские артисты – Алдар Дугарон и Сарюна Бальжинимаева, более известные как Alihan Dze и Saryuna. Музыку написал известный улан-удэнский ди-джей Heyul, а сам клип сняла студия Uulzar.

- В декабре прошлого года, в рамках нашего «несостоявшегося» (по ряду причин, не зависящих от нас) китайского тура, мы побывали в Шэнэхэне, где родилась идея организовать этнографическую экспедицию, результатом которой и является эта атмосферная и душевная работа, - написал рэпер в соцсетях.


Песня посвящена народному танцу – ёхору. Алихан и Сарюна призывают людей собраться вместе и танцевать без отдыха. Видеоклип был снят недалеко от города Хайлар (Внутренняя Монголия КНР).

В клипе молодые девушки и парни танцует ёхор в степи, некоторые танцуют и современные танцы вроде флосса. Все – в красивых и ярких национальных костюмах. Утро сменяется ночью, а молодёжь непрерывно танцует вокруг костра и запускает фейерверки. Можно увидеть в клипе и совсем маленьких детей, они тоже водят хороводы и веселятся наравне со взрослыми.

Алихан и Сарюна также одеты в национальные костюмы, но в массовом ёхоре артисты не участвовали, в клипе они стоят отдельно, у небольшого костра на фоне голых деревьев.

Артисты сообщили, что релиз трека на стриминговых площадках состоится 13 ноября. На данный момент видеоролик посмотрели 4 384 раза, 320 человек поставили лайки. Многие пользователи сети в восторге от новой песни: «О боги, это шедевр!», «Алихан как всегда неотразим, Сарюна, ты прекрасна!», «Красиво, атмосфера праздника чувствуется», «Несколько раз пересмотрела, аж мурашки по всем телу».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году совместный клип рэпера Alihan Dze и певицы Saryuna на песню «TONSHIT» набрал более миллиона просмотра и стал популярным не только в Бурятии, но и в Монголии и Калмыкии. Алдар Дугарон рассказывал «Байкал-Daily» историю создания хита.
клип ёхор музыканты
 
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