Забайкалка пыталась провезти в Китай золотые слитки на 6 миллионов

Безработная девушка закрепила слитки скотчем к ступням ног



В Забайкальском крае в суд поступило уголовное дело в отношении жительницы Агинского района, обвиняемой в перемещении чистого золота через таможенную границу.



Безработная девушка за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей пыталась переместить через государственную границу золотые слитки общим весом около 2 кг. Расчётная стоимость химически чистого золота составила почти 6 миллионов рублей.



Чтобы скрыть слитки, девушка закрепила их скотчем к ступням ног. В Маньчжурии (КНР) слитки должен был забрать гражданин Китая и передать вознаграждение.



Вывоз драгоценного металла в другую страну был пресечён таможенниками. Уголовное дело назначено к рассмотрению на февраль 2020 года, сообщили в пресс-службе Забайкальского районного суда.

