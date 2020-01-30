Безработная девушка закрепила слитки скотчем к ступням ног
В Забайкальском крае в суд поступило уголовное дело в отношении жительницы Агинского района, обвиняемой в перемещении чистого золота через таможенную границу.
Безработная девушка за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей пыталась переместить через государственную границу золотые слитки общим весом около 2 кг. Расчётная стоимость химически чистого золота составила почти 6 миллионов рублей.
Чтобы скрыть слитки, девушка закрепила их скотчем к ступням ног. В Маньчжурии (КНР) слитки должен был забрать гражданин Китая и передать вознаграждение.
Вывоз драгоценного металла в другую страну был пресечён таможенниками. Уголовное дело назначено к рассмотрению на февраль 2020 года, сообщили в пресс-службе Забайкальского районного суда.
Забайкалка пыталась провезти в Китай золотые слитки на 6 миллионов
Общество, Фото:
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