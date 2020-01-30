В Забайкальском крае зафиксировали вспышку ящура





У животных отмечаются повышение температуры тела до 40,5-41,50 С, отсутствие жвачки, обильное слюнотечение. Через 2-3 дня после начала лихорадки на слизистой оболочке ротовой полости, языке, на крыльях носа появляются характерные афты (пузыри, заполненные вначале прозрачной, затем мутной жидкостью). Афты могут развиваться на сосках вымени, коже копытного венчика (животные хромают).





У больных животных вирус выделяется со слюной, молоком, испражнениями. Заразны также кровь и мясо забитых животных. Восприимчивость человека к ящуру невелика, однако люди тоже могут заболеть этой болезнью. От человека к человеку заболевание не передаётся. Источник заражения человека – больные ящуром животные. Заражение происходит через пищеварительный тракт (главным образом при употреблении сырого молока), повреждённые кожу и слизистые оболочки рта.







Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю сообщает о заболевании крупного рогатого скота ящуром на территории села Новоцурухайтуй Приаргунского района (подсобное хозяйство ГУСО ПКЦСОН «Солнышко»). Диагноз подтверждён Федеральным центром охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований в пробах патологического материала обнаружен вирус ящура.Данный пункт граничит с Китайской Народной Республикой, неблагополучной по ящуру животных.Постановлением главы администрации муниципального района «Приаргунский район» в границах села введён режим ЧС и режим повышенной готовности на территории района.- В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации данного заболевания в соответствии с «Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура», утверждённых приказом Минсельхоза России от 06.12.2018 № 564, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.Управление обращает внимание ветеринарных специалистов и владельцев животных на необходимость усиления контроля за содержанием животных, недопущением их бесконтрольного выпаса, проведения ежедневных клинических осмотров, профилактической вакцинации и идентификации скота для учёта поголовья с целью повышения эффективности противоэпизоотических мероприятий. По всем случаям выявления заболевания животных необходимо незамедлительно обращаться к ветеринарным специалистам.Ящур – острое вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных животных, сопровождающееся тяжёлым поражением пищеварительного тракта и кожи.