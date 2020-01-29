В Иркутской области задержали сестёр с марихуаной

Девушек задержали на железнодорожном вокзале



Сотрудниками транспортной полиции в районе железнодорожного вокзала Макарьево Иркутской области задержаны две сестры – жительницы города Свирска, у которых обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.



Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной, общим весом более 2 килограмм.



За незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте



Сёстрам грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.





