Девушек задержали на железнодорожном вокзале
Сотрудниками транспортной полиции в районе железнодорожного вокзала Макарьево Иркутской области задержаны две сестры – жительницы города Свирска, у которых обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.
Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной, общим весом более 2 килограмм.
За незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
Сёстрам грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
В Иркутской области задержали сестёр с марихуаной
Общество, Фото:
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