В Бурятии с нарушением рассмотрели анонимное обращение

Постановление не вступило в законную силу.





В прокуратуру Кабанского района обратилась жительница города Бабушкин. Он пожаловалась на нарушение её прав при рассмотрении обращения.Установлено, что в администрацию городского поселения «Бабушкинское» поступило анонимное обращение местных жителей о незаконном пользовании жилым помещением заявительницей.- В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» при наличии оснований для направления обращения в правоохранительные органы в соответствии с компетенцией главой городского поселения рассмотрение обращения поручено жилищно-бытовой комиссии, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Руководителю администрации внесено представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.В отношении главы городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Суд оштрафовал должностное лицо на пять тысяч рублей.