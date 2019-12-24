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В Бурятии с нарушением рассмотрели анонимное обращение

В Бурятии с нарушением рассмотрели анонимное обращение
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

В прокуратуру Кабанского района обратилась жительница города Бабушкин. Он пожаловалась на нарушение её прав при рассмотрении обращения.

Установлено, что в администрацию городского поселения «Бабушкинское» поступило анонимное обращение местных жителей о незаконном пользовании жилым помещением заявительницей.

- В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» при наличии оснований для направления обращения в правоохранительные органы в соответствии с компетенцией главой городского поселения рассмотрение обращения поручено жилищно-бытовой комиссии, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Руководителю администрации внесено представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении главы городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Суд оштрафовал должностное лицо на пять тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

прокуратура
 
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