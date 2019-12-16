В Бурятии стартует зимний кубок по спортивному ориентированию

Первый этап пройдёт в Кабанском районе



22 декабря стартует первый этап зимнего кубка Республики Бурятии по спортивному ориентированию. В посёлке Селенгинск пройдёт открытое первенство Кабанского района по спортивному ориентированию на лыжах.



Соревнования проводятся на карте «Овсянка» в юниорских группах МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18; взрослых группах МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50, МЖ-60 и у новичков. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».



Программа соревнований



До 12:20 – Заезд участников в центр соревнований, комиссия по допуску

12:30 – Церемония открытия соревнований

13:00 – Начало соревнований

17:00 – Церемония награждения победителей, закрытие соревнований

