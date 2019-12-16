Первый этап пройдёт в Кабанском районе
22 декабря стартует первый этап зимнего кубка Республики Бурятии по спортивному ориентированию. В посёлке Селенгинск пройдёт открытое первенство Кабанского района по спортивному ориентированию на лыжах.
Соревнования проводятся на карте «Овсянка» в юниорских группах МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18; взрослых группах МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50, МЖ-60 и у новичков. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
Программа соревнований
До 12:20 – Заезд участников в центр соревнований, комиссия по допуску
12:30 – Церемония открытия соревнований
13:00 – Начало соревнований
17:00 – Церемония награждения победителей, закрытие соревнований
В Бурятии стартует зимний кубок по спортивному ориентированию
Общество, Фото:
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