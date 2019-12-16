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16 Декабря

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В Бурятии стартует зимний кубок по спортивному ориентированию

В Бурятии стартует зимний кубок по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:pixabay.com
Первый этап пройдёт в Кабанском районе

22 декабря стартует первый этап зимнего кубка Республики Бурятии по спортивному ориентированию. В посёлке Селенгинск пройдёт открытое первенство Кабанского района по спортивному ориентированию на лыжах.

Соревнования проводятся на карте «Овсянка» в юниорских группах МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18; взрослых группах МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50, МЖ-60 и у новичков. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».

Программа соревнований

До 12:20 – Заезд участников в центр соревнований, комиссия по допуску
12:30 – Церемония открытия соревнований
13:00 – Начало соревнований
17:00 – Церемония награждения победителей, закрытие соревнований
спорт спортивное ориентирование зимний сезон Кабанский район Бурятия Селенгинск
 
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