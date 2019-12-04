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В России с таксофонов можно звонить бесплатно

В России с таксофонов можно звонить бесплатно
Общество,  Фото:pixabay.com
Теперь это действительно и для звонков на российские мобильные номера

С ноября этого года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.

По информации «Ростелекома», компания обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов в России. Они установлены в 131 тысяче населённых пунктов страны, из них 118 тысяч или 80% от общего количества — это посёлки, сёла и деревни с населением менее 500 человек.

В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдалённых и труднодоступных населённых пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). 
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