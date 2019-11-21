Учёного из Забайкалья наградили за исследование редких млекопитающих

В Москве впервые вручат премию профессора Воронцова за изучение и охрану животных



В 2019 году была учреждена премия профессора Воронцова за заслуги учёных в изучении и охране млекопитающих. Первая церемония награждения пройдет в четверг в Москве, сообщает ТАСС.



Победителями стали трое учёных, один из них представитель Забайкальского края. Научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции РАН имени А. Н. Северцова Вадима Кирилюка наградят за исследования редких видов млекопитающих Забайкалья и внедрение программ их сохранения.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Печоро-Илычского заповедника Анатолий Бобрецов получит премию за исследования мелких млекопитающих северо-востока Европейской части России. Заместитель директора по научной работе Зейского заповедника Сергей Подольский будет награждён за разработку оценки последствий строительства гидростанций, уточняет ТАСС.

