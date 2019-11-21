В Москве впервые вручат премию профессора Воронцова за изучение и охрану животных
В 2019 году была учреждена премия профессора Воронцова за заслуги учёных в изучении и охране млекопитающих. Первая церемония награждения пройдет в четверг в Москве, сообщает ТАСС.
Победителями стали трое учёных, один из них представитель Забайкальского края. Научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции РАН имени А. Н. Северцова Вадима Кирилюка наградят за исследования редких видов млекопитающих Забайкалья и внедрение программ их сохранения.
Кроме того, ведущий научный сотрудник Печоро-Илычского заповедника Анатолий Бобрецов получит премию за исследования мелких млекопитающих северо-востока Европейской части России. Заместитель директора по научной работе Зейского заповедника Сергей Подольский будет награждён за разработку оценки последствий строительства гидростанций, уточняет ТАСС.
Учёного из Забайкалья наградили за исследование редких млекопитающих
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