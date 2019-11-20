В Улан-Удэ состоится музейный квиз

Игра пройдёт на этой неделе в выходной



Жителей города приглашают на интеллектуальную игру в музей истории Улан-Удэ. Игра состоится в субботу, 23 ноября, в 15:00 часов.



Если вы хотите принять участие в викторине, нужно выполнить следующие условия:

1) собрать команду до 6 человек;

2) придумать название;

3) зарегистрироваться в комментариях под записью об игре в группе музея во «ВКонтакте», указав название команды.



Возрастное ограничение - 16+.

