Игра пройдёт на этой неделе в выходной
Жителей города приглашают на интеллектуальную игру в музей истории Улан-Удэ. Игра состоится в субботу, 23 ноября, в 15:00 часов.
Если вы хотите принять участие в викторине, нужно выполнить следующие условия:
1) собрать команду до 6 человек;
2) придумать название;
3) зарегистрироваться в комментариях под записью об игре в группе музея во «ВКонтакте», указав название команды.
Возрастное ограничение - 16+.
В Улан-Удэ состоится музейный квиз
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Хоккейную коробку, которой заинтересовался Следственный комитет России, залили
Вокруг небольшой группы в детсаду в Нижнем Саянтуе разразился скандал
К юбилею образования хора «Магтаал» в Улан-Удэ состоялся концерт
В Бичурском районе прошла операция «Дети России-2019»
Детям вручили почётные грамоты юных пешеходов, а также светоотражающие элементы
Педагог Дарима Цыренова пошла в десятку сильнейших в номинации «художественная»
Такой трактор используют при вспашке земли и прокладке борозд
На сегодня привито от гриппа и ОРВИ более 508 тысяч человек
Бывший сумоист опубликовал забавный пост в соцсети
В составе сборной России выступали три уроженца Бурятии
Участие в программе позволит повысить квалификацию или переобучиться
Бывшим спортсменам установили ежемесячные выплаты
Им стал капитан полиции Цырен Бадмажабэ
Изображение вертолёта наносят на стене авиатренажёрного комплекса
Прокуратура выявила ряд нарушений в лечебно-исправительном учреждении