Уроженец Иркутска станет автором «Тотального диктанта»

Участники акции напишут текст о Константине Циолковском



30 октября объявили имя автора «Тотального диктанта» в 2020 году, им стал российский писатель Андрей Геласимов, автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров», лауреат литературной премии «Национальный бестселлер».



Тотальный диктант — это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Её цель - убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтёров.



По словам писателя, текст Тотального диктанта—2020 будет посвящён основателю русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому и малоизвестным подробностям его жизни:



- Я давным-давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая меняет человечество и остаётся на века, – поделился Андрей Геласимов.



Тотальный диктант уже дважды писали в космосе, на МКС: в 2014 и 2018 годах. Оба раза текст писал космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Олег Артемьев.



- Автор прочитает текст на главной площадке акции в столице Тотального диктанта—2020, которая будет выбрана по итогам конкурса 1 февраля. В 2020 году Тотальный диктант пройдёт 4 апреля, четыре части одного текста напишут участники по всему миру, - говорится на сайте акции.



Справка:



Андрей Геласимов — российский писатель и педагог. Родился в Иркутске в 1966 году. Окончил Якутский государственный университет по специальности «Филология» и ГИТИС (мастерская Анатолия Васильева). В 2009 году роман «Степные боги» о дружбе забайкальского мальчика Петьки и пленного японца-врача Хиратаро принес автору литературную премию «Национальный бестселлер». По книгам Андрея Геласимова сняты многочисленные фильмы и сериалы («Дом на Озерной», «Ке-Ды», «Мой любимый рахдолбай», «Жажда»).

