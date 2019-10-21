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Бурятский борец стал победителем турнира «Шахтёрская слава»

Бурятский борец стал победителем турнира «Шахтёрская слава»
Общество, 
Из 10 борцов Бурятии лишь один взял медаль престижного турнира в Кемерово

В Кемерово завершился VII международный турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава». Этот турнир – крупнейшее регулярное спортивное событие в Кузбассе. Участие в нём приняли более 200 спортсменов из 29 стран мира, в том числе из Японии, США, Германии, Бельгии и Монако.

В церемонии открытия приняли участие олимпийские триумфаторы Александр Карелин, Сергей и Анатолий Белоглазовы, а также двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков.

Бурятия была представлена 10 борцами. Булат Батоев, выступающий в весовой категории 65 кг, взял золото. В финале он был сильнее спортсмена из Узбекистана Сирожиддина Хасанова. Бронзовые медали у представителя Иркутской области Юлиана Гергенова и украинца Дениса Борогана.


Победу одержал ещё один бурятский борец Арсалан Будажапов, теперь выступающий за сборную Кыргызстана. В финале весовой категории до 74 кг он победил Исмаила Абдуллаева из Азербайджана.

Бурятский борец Денис Данжалов (весовая категория 57 кг) легко прошёл в квалификации китайского спортсмена. Но на стадии 1/8 уступил со счётом 11:0 представителю Тывы.

В весовой категории 61 кг Бурятию представляли Солбон Тумэнбаяров и Баясхалан Очиров. Первый не сумел пройти квалификацию. Второй вышел в 1/8, где в упорном бою верх одержал красноярец Донгак Майдыр.

В весе 65 кг (где победил Булат Батоев) уже в квалификации сошлись два сильных борца из Бурятии Александр Богомоев и Эрдэм Шарастепанов. Богомоев был сильнее со счётом 7:0. Ещё один представитель Зорикто Ульзытуев свой бой в квалификации проиграл. Агван Шадапов вышел в 1/8, где уступил представителю Узбекистана.

К сожалению, уже в 1/8 трёхкратный чемпион России Александр Богомоев проиграл борцу из Турции по имени Эрдоган Чингисхан. Этого спортсмена любители борьбы хорошо знают: прежде его звали Опан Сат, он представлял Тыву и Красноярский край, был трёхкратным чемпионом Европы, но несколько лет назад сменил имя и гражданство на турецкое.

В весе 70 кг Чингис Мункуев вылетел уже в квалификации, проиграв местному борцу Кириллу Корнееву, который в итоге взял бронзу.

В весе 74 кг от Бурятии был Тумэн Эрхитуев. Он также не сумел пройти квалификацию – сильнее был представитель Казахстана.


спорт вольная борьба
 
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