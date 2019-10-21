Бурятский борец стал победителем турнира «Шахтёрская слава»

Бурятия была представлена 10 борцами. Булат Батоев, выступающий в весовой категории 65 кг, взял золото. В финале он был сильнее спортсмена из Узбекистана Сирожиддина Хасанова. Бронзовые медали у представителя Иркутской области Юлиана Гергенова и украинца Дениса Борогана.







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В Кемерово завершился VII международный турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава». Этот турнир – крупнейшее регулярное спортивное событие в Кузбассе. Участие в нём приняли более 200 спортсменов из 29 стран мира, в том числе из Японии, США, Германии, Бельгии и Монако.В церемонии открытия приняли участие олимпийские триумфаторы Александр Карелин, Сергей и Анатолий Белоглазовы, а также двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков.Победу одержал ещё один бурятский борец, теперь выступающий за сборную. В финале весовой категории до 74 кг он победил Исмаила Абдуллаева из Азербайджана.Бурятский борец(весовая категория 57 кг) легко прошёл в квалификации китайского спортсмена. Но на стадии 1/8 уступил со счётом 11:0 представителю Тывы.В весовой категории 61 кг Бурятию представляли. Первый не сумел пройти квалификацию. Второй вышел в 1/8, где в упорном бою верх одержал красноярец Донгак Майдыр.В весе 65 кг (где победил Булат Батоев) уже в квалификации сошлись два сильных борца из Бурятии. Богомоев был сильнее со счётом 7:0. Ещё один представительсвой бой в квалификации проиграл.вышел в 1/8, где уступил представителю Узбекистана.К сожалению, уже в 1/8 трёхкратный чемпион России Александр Богомоев проиграл борцу из Турции по имени Эрдоган Чингисхан. Этого спортсмена любители борьбы хорошо знают: прежде его звали Опан Сат, он представлял Тыву и Красноярский край, был трёхкратным чемпионом Европы, но несколько лет назад сменил имя и гражданство на турецкое.В весе 70 кгвылетел уже в квалификации, проиграв местному борцу Кириллу Корнееву, который в итоге взял бронзу.В весе 74 кг от Бурятии был. Он также не сумел пройти квалификацию – сильнее был представитель Казахстана.