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В Забайкалье проведут большой фестиваль науки

В Забайкалье проведут большой фестиваль науки
Общество,  Фото:pixabay.com
Более 180 мероприятий пройдут в Чите, Краснокаменске и Могойтуе

Церемония открытия всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» в Забайкалье состоится 22 октября в 11:00 в большом концертном зале забайкальской краевой филармонии. Мероприятие пройдёт в формате интеллектуально-юмористического интерактивного шоу с элементами высоких event-технологий. Всех секретов торжественной церемонии организаторы не раскрывают, но обещают много интересных сюрпризов.

Всего в рамках фестиваля науки в Забайкалье запланировано 187 мероприятий, которые пройдут на территории крупнейших городов региона – Читы и Краснокаменска, а также села Могойтуй. Ожидается, что фестиваль в этом году посетят более 8000 человек. Почётными гостями события станут представители МГУ имени М.В. Ломоносова, всероссийского центра изучения общественного мнения и минобрнауки РФ.

Наиболее значимые мероприятия пройдут на следующей неделе в Чите. Каждый участник сможет найти для себя что-то интересное. На «Золотом лектории» ведущие ученые-популяризаторы России доступно расскажут о самых важных открытиях и достижениях науки. К примеру, 22 октября в 14:30 в органном зале краевой филармонии главный редактор порталов «Neuronovosti.ru» и «Mendeleev.info», научный редактор портала «Indicator.ru» Алексей Паевский поведает об элементе, который подарил нам гаджеты, и расскажет, за что дали Нобелевскую премию по химии в 2019 году. 23 октября в 14:30 там же научный сотрудник ядерного отделения физического факультета МГУ, участник научных космических экспериментов Александр Прохоров раскроет интересные факты о радиации.

«Научное шоу профессора Звездунова» из Красноярска в форме познавательных шоу-программ и мастер-классов погрузит гостей в атмосферу научной игры. Увлекательное командное соревнование «Менделеевквиз», посвящённое периодической таблице, даст возможность участникам проявить свои знания. А VR-проект «РИА.Lab» от РИА Новости, окунет в захватывающий смоделированный мир виртуальной реальности. Все многообразие этих научно-популярных мероприятий будет сосредоточено в краевой филармонии 22 и 23 октября.

На этой же площадке фестиваля науки будут представлены несколько впечатляющих по своему содержанию выставок, объединённых общей темой «Система открытий». В их числе и выставка ВЦИОМ, демонстрирующая смену общественного мнения россиян за 30 лет, и молекулярный бар, организованный совместными усилиями МГУ имени М.В. Ломоносова и ЗабГУ, и интерактивная фотозона «Мысли масштабно с ГМК «Норильский никель» со стилизованными атрибутами для фотографии, позволяющая сделать необычные снимки. Посетить их можно будет 22 и 23 октября.

24 октября с 10:00 до 18:00 часов в главном корпусе ЗабГУ состоится VII краевая выставка научно-технического творчества молодёжи Забайкальского края, презентующая ориентированные на научно-техническую сферу проекты молодых исследователей Забайкалья.

Также во время фестиваля на различных площадках пройдут показы актуального научно-популярного кино нового формата, состоится вечерняя научно-развлекательная программа в «Точке кипения», где гости смогут принять участие в «освобождении» Земли от мусора и понаблюдать за научными боями молодых учёных.

Впервые в рамках фестивальных мероприятий 22 и 23 октября на историко-филологическом факультете ЗабГУ будет представлен профориентационный трек для школьников, родителей и преподавателей, который в форматах встреч, мастер-классов, научных шоу, квизов, семинаров, тренингов, игр позволит ближе познакомиться с различными профессиями. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
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