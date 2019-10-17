Проектирование сооружения закончат в 2020 году
В администрации Иркутска подвели итоги конкурса на заключение муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации на строительство ледового дворца в границах улиц Ленская, Карпинская и Напольная. Новый спортивный объект предназначен для тренировок и проведения соревнований по хоккею с шайбой.
По словам заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Александра Кима, контракт с победителем конкурса подписан. До конца октября 2020 года разработчику необходимо завершить проектирование, получить положительные заключения государственной экологической и государственной градостроительной экспертиз , а также положительное заключение о достоверности сметной стоимости строительства.
На муниципальном земельном участке планируют построить спортивное сооружение общей площадью 7 тысяч квадратных метров. В соответствии с техническим заданием на проектирование строительства дворца, необходимо предусмотреть две ледовые арены 60 на 30 м и 30 на 15 м, спортивный зал, не менее 14 раздевалок, места для размещения трибун на 200 зрителей, помещения для хранения и сушки инвентаря, административные и хозяйственные помещения. Кроме этого, проектная документация включает обеспечение доступности для маломобильных групп граждан, благоустройство примыкающей территории, обустройство парковочных мест. Спортобъект будет работать круглогодично, единовременно здесь смогут тренироваться 260 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске построят ледовый дворец для хоккея
Общество, Фото:
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