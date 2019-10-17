Продолжается осенняя кампания по посадке саженцев
В начале сентября в Улан-Удэ стартовала осенняя кампания по посадке саженцев. Она продлится до 28 октября. Помимо основных работ по озеленению, которые проводит городское лесничество, производятся посадки и из внебюджетных источников, сообщает управление по информационной политике города.
В настоящее время продолжается посадка крупномерных деревьев агрегатом-пересадчиком. В парке «Юбилейный» высажено 25 сосен, в парке имени Орешкова – 26 сосен. 60 деревьев было высажено в сквере вблизи ДК «Кристалл». Идут посадки по улице Блинова-Комарова, затем пересадчик будет работать на улице Дорожная.
- Всем высаженным крупномерам были устроены приствольные лунки и проведён полив. Также продолжается озеленение «Горы Батарейной», там уже идут посадочные работы и будет высажено 620 саженцев, таких как ели (голубая и сибирская), ива повислая, лох серебристый, можжевельник, курильский чай, кизильник, парковая роза, жимолость, абрикос, - сообщили в мэрии.
Сегодня в сквере «Студенческий» также проходят осенние посадки.
Этой осенью в Улан-Удэ посажены акация, яблоня сибирская, тополь, сосна, берёза, двуиглая смородина, черёмуха. Всего высажено 15 тысяч саженцев древесно-кустарниковой растительности. Из них на магистральных улицах, скверах - 5 тысяч саженцев. 10 тысяч саженцев высажены на территориях учреждений образования, культуры, ТОС, ДНТ, СНТ, а также на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.
В парках Улан-Удэ пересадчиком сажают сосны
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