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В Бурятии работает горячая линия по ОРВИ

В Бурятии работает горячая линия по ОРВИ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она проходит с 1 по 16 октября

Управление Роспотребнадзора по Бурятии с 1 по 16 октября консультирует граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Граждане могут задать свои вопросы по телефонам «горячей линии»:

- 8 800 555 49 43 Единый консультационный центр (круглосуточно)
- 8 (3012) 41 05 65 (в рабочие дни с 08.30 до 17.30).

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Она позволяет предотвратить заболевание у 80-90% детей и взрослых. При этом, если привитый против гриппа человек заболевает, то болезнь у него протекает легче и без осложнений.
горячая линия грипп ОРВИ
 
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