В Бурятии работает горячая линия по ОРВИ

Она проходит с 1 по 16 октября



Управление Роспотребнадзора по Бурятии с 1 по 16 октября консультирует граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.



Граждане могут задать свои вопросы по телефонам «горячей линии»:



- 8 800 555 49 43 Единый консультационный центр (круглосуточно)

- 8 (3012) 41 05 65 (в рабочие дни с 08.30 до 17.30).



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Она позволяет предотвратить заболевание у 80-90% детей и взрослых. При этом, если привитый против гриппа человек заболевает, то болезнь у него протекает легче и без осложнений.

