Братчанин стал призёром кубка России по греко-римской борьбе

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Братска

«Бронза» обеспечила спортсмену место в сборной России



23 сентября в городе Бор завершился кубок России по греко-римской борьбе среди кадетов, посвящённый памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Парфенова. В соревнованиях приняли участие 550 человек из 50 регионов страны, в том числе двое братских спортсменов – Владимир Зудов и Павел Уколов.



Турнир по греко-римской борьбе – масштабное мероприятие, являющееся первым этапом к комплектованию сборной России среди юношей до 18 лет. Следующий шаг греко-римцев – участие в первенстве Европы и мира. Такую возможность в спортивной карьере получил Владимир Зудов.



Он боролся в весовой категории до 60 кг. Его оппонентами выступили 68 спортсменов. В первый день соревнований, на предварительных этапах борец выиграл четыре схватки и дошел до полуфинала. Однако в главной схватке проиграл спортсмену из столичного города. Реабилитироваться братчанину удалось во второй день соревнований – в борьбе за третье место. В упорном поединке Владимир Зудов выиграл у представителя Республики Крым, тем самым обеспечил себе место в сборной России до 18 лет.



Следующий этап для спортсменов – подготовка к главному отборочному этапу – первенству России, которое пройдёт 17 октября в городе Алушта Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

