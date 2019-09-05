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В Иркутске открылся международный музыкальный фестиваль

В Иркутске открылся международный музыкальный фестиваль
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
«Звёзды на Байкале» собрали 280 музыкантов из России, Австрии, США, Канады, Франции и Японии

XIV международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открылся в Иркутске. В рамках мероприятия состоится 18 концертов классической музыки, выступят всемирно известные музыканты. Автор и организатор фестиваля – народный артист России Денис Мацуев.

- Как же хочется растянуть эти десять дней, чтобы они длились как можно дольше, потому что каждый день в Иркутске – это огромное счастье. Каждый, кто выходит на эту сцену, говорит, что окунается в особую атмосферу и любовь нашего зрителя, – сказал на открытии Денис Мацуев.

В этом году в фестивале примут участие два оркестра. Российский национальный молодёжный симфонический оркестр даст шесть концертов под руководством разных дирижёров. Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша выступит четырежды, в том числе станет участником музыкально-анимационно-драматического перфоманса «Золотой петушок», в котором сочетаются классическая музыка, драматическое повествование и песочные картины-декорации. Участие в перфомансе также примут солисты Московского академического музыкального театра, музыкального театра «Геликон-Опера» и Московского театра «Новая опера».

В концертах примут участие 280 музыкантов из России, Австрии, США, Канады, Франции, Японии. Среди них вокалисты Хибла Герзмава и Альбина Шагимуратова, а также музыканты Денис Мацуев (фортепиано), Юлиан Рахлин (скрипка), Сара Макэлрави (альт), Мао Фудзита (фортепиано), Александр Рамм (виолончель) и Григорий Ковалевский (контрабас). С концертами выступят лауреаты V международного конкурса юных пианистов «Astana piano passion 2019».

На сцену выйдут и юные артисты из городов и посёлков Иркутской области. Это стипендиаты межрегионального благотворительного фонда «Новые имена» имени Н. Вороновой. Конкурсный отбор юных талантов состоится в Иркутске 10 сентября, а концерт стипендиатов –12 сентября.

Также Денис Мацуев даст благотворительный концерт. Доход от него будет направлен на нужды жителей районов Иркутской области, пострадавших от наводнения. Директор Иркутского областного музыкального театра Татьяна Мезенцева отметила, что все билеты на этот концерт проданы. Сбор составил около двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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