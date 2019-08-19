Света не будет из-за замены опор воздушной линии электропередачи
В Окинском районе Бурятии ожидается внеплановое отключение электроэнергии на три дня. Отключение состоится в связи с проведением работ по замене промежуточных опор ВЛ-35 кВ.
В соответствии с установленным и согласованным с администрацией района графиком ремонтные работы на участке «Сорок – Орлик» начнутся с 8 утра до 8 вечера с 21 по 23 августа.
Электроснабжение в сёлах Орлик и Сорок будет обеспечиваться альтернативным источником энергоснабжения в соответствующем объёме мощности ДЭС, сообщает пресс-служба районной администрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу в Окинском районе.
В одном из районов Бурятии отключат электричество на 3 дня
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