В одном из районов Бурятии отключат электричество на 3 дня

Света не будет из-за замены опор воздушной линии электропередачи



В Окинском районе Бурятии ожидается внеплановое отключение электроэнергии на три дня. Отключение состоится в связи с проведением работ по замене промежуточных опор ВЛ-35 кВ.



В соответствии с установленным и согласованным с администрацией района графиком ремонтные работы на участке «Сорок – Орлик» начнутся с 8 утра до 8 вечера с 21 по 23 августа.



Электроснабжение в сёлах Орлик и Сорок будет обеспечиваться альтернативным источником энергоснабжения в соответствующем объёме мощности ДЭС, сообщает пресс-служба районной администрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу в Окинском районе.

