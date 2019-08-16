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В Улан-Удэ продолжается подключение домов к горячему водоснабжению

В Улан-Удэ продолжается подключение домов к горячему водоснабжению
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Неподключенными в Октябрьском районе остаётся ещё 541 многоквартирный дом

В Улан-Удэ продолжается поэтапное подключение потребителей к горячему водоснабжению. Сегодня дадут горячую воду потребителям трёх многоквартирных домов в Советском районе.

В Октябрьском районе с 5 августа подключено 139 многоквартирных домов. 14 августа горячую воду дали ещё 93 домам, а также 2 детским садам, 8 школам, 39 прочим объектам. Неподключенными остаётся 541 многоквартирный дом в Октябрьском районе. Подача горячего водоснабжения оставшимся потребителям Октябрьского района будет произведена 20 августа этого года.

На сегодняшний день в городе продолжается работа по реконструкции и капитальному ремонту тепломагистралей № 2, 4, 5. Подрядные организации работают в усиленном режиме.

На участке по улице Партизанской общая протяженность трассы составляет 230 метров – мероприятия выполнены на 75 процентов. Работы по основному стволу завершены, продолжается работа по подключению отпаек на жилые дома.

На участке по улице Куйбышева общая протяженность трассы составляет 107 метров. Здесь работы выполнены на 80 процентов. На ремонте задействованы 12 рабочих, 2 единицы техники (кран и кран-манипулятор).

На участке по улице Ключевской общей протяженностью 329 метров работы выполнены на 62 процента. Задействовано 13 монтажников, 4 сварщика и 3 единицы техники. Выполнено устройство тепловых камер, монтаж запорной арматуры, ведутся сварочные работы.

На участке по улице Сахьяновой также продолжаются работы. На сегодня выполняются работы по установке компенсаторов, ведутся сварочные работы. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ по информации комитета городского хозяйства.
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