Бурятия осталась без интернета из-за аварии на Ростелекоме





Также в компании уточнили, что проблема коснулась Забайкальского края и Иркутской области.

Сегодня во второй половине дня жители Улан-Удэ, подключённые к Интернету от «Ростелекома», начали жаловаться на отсутствие интернета. Как выяснилось позже, такая проблема по всей республике.«Работа встала», «Что делать?», «Связь пропала», негодуют улан-удэнцы.- На данный момент на сетях компании Ростелеком возникла неисправность в вашем регионе, ведутся восстановительные работы,- сообщили в Ростелекоме.По предварительным данным, аварию устранят к 23:00 по местному времени.