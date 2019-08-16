 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Августа

15 Августа

Популярное

Бурятия осталась без интернета из-за аварии на Ростелекоме

Бурятия осталась без интернета из-за аварии на Ростелекоме
Общество,  Фото:pixabay.com
Также без связи остались Иркутская область и Забайкальский край

Сегодня во второй половине дня жители Улан-Удэ, подключённые к Интернету от «Ростелекома», начали жаловаться на отсутствие интернета. Как выяснилось позже, такая проблема по всей республике.

«Работа встала», «Что делать?», «Связь пропала»,  негодуют улан-удэнцы.  

- На данный момент на сетях компании Ростелеком возникла неисправность в вашем регионе, ведутся восстановительные работы,- сообщили в Ростелекоме.

По предварительным данным, аварию устранят к 23:00 по местному времени. 

Также в компании уточнили, что проблема коснулась Забайкальского края и Иркутской области. 
Ростелеком авария
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии презентовал самолёт «Байкал» министру промышленности
Глава Бурятии презентовал самолёт «Байкал» министру промышленности
Общество, 16.08.2019
Алексей Цыденов встретился с Денисом Мантуровым
Увеличилось число перевозок поездом Улан-Удэ –Иркутск
Увеличилось число перевозок поездом Улан-Удэ –Иркутск
Общество, 16.08.2019
Пассажиров перевезено больше на 15,2% 
Школьники из Монголии побывали в Иркутске
Школьники из Монголии побывали в Иркутске
Общество, 16.08.2019
Дети познакомились с историей города 
Бурятию ждут дождливые выходные
Бурятию ждут дождливые выходные
Общество, 16.08.2019
Ожидаются грозы, дожди и туман
«Рыбачка»: Житель Бурятии покормил уловом лису
«Рыбачка»: Житель Бурятии покормил уловом лису
Общество, 16.08.2019
Голодный зверь подошёл к мужчине на берегу Селенги
В Бурятии задержали братьев, собиравших коноплю в поле
В Бурятии задержали братьев, собиравших коноплю в поле
Общество, 16.08.2019
У мужчин установлен факт употребления наркотика 
В Бурятии приятель украл у собутыльника ноутбук
В Бурятии приятель украл у собутыльника ноутбук
Общество, 16.08.2019
Хозяин техники спал во время преступления  
В пригороде Улан-Удэ ребёнок пил из лужи
В пригороде Улан-Удэ ребёнок пил из лужи
Общество, 16.08.2019
Пользователи активно обсуждают запись жительницы Бурятии в соцсети о нерадивой матери, которая не следит за малышом

Улан-удэнцы не чувствуют себя в безопасности на дорогах
Улан-удэнцы не чувствуют себя в безопасности на дорогах
Общество, 16.08.2019
Специалисты провели исследование среди столиц регионов ДФО
В Улан-Удэ 26 водителей сняли «тонировку» со стёкол
В Улан-Удэ 26 водителей сняли «тонировку» со стёкол
Общество, 16.08.2019
Сотрудники ГИБДД проверили автомобили на светопропускание стёкол
Авиагруппа ВВО прибыла в Монголию для участия в учении «Селенга-2019»
Авиагруппа ВВО прибыла в Монголию для участия в учении «Селенга-2019»
Общество, 16.08.2019
Восемь летательных аппаратов выполнили перелёт из Читы на аэродром «Чойбалсан» в Монголии
В Улан-Удэ детям из «Одуванчика» рассказали о дорожной безопасности
В Улан-Удэ детям из «Одуванчика» рассказали о дорожной безопасности
Общество, 16.08.2019
Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие в детсаду

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^