Бурятия осталась без интернета из-за аварии на Ростелекоме

Также без связи остались Иркутская область и Забайкальский край
Сегодня во второй половине дня жители Улан-Удэ, подключённые к Интернету от «Ростелекома», начали жаловаться на отсутствие интернета. Как выяснилось позже, такая проблема по всей республике.
«Работа встала», «Что делать?», «Связь пропала», негодуют улан-удэнцы.
- На данный момент на сетях компании Ростелеком возникла неисправность в вашем регионе, ведутся восстановительные работы,- сообщили в Ростелекоме.
По предварительным данным, аварию устранят к 23:00 по местному времени.
Также в компании уточнили, что проблема коснулась Забайкальского края и Иркутской области.
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