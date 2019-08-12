Сотрудники Интерпола за минувшие три недели нашли 15 иномарок с изменёнными идентификационными номерами
В Иркутской области нашли 15 иномарок, находящихся в международном розыске.
Так, в Иркутске обнаружили «Mercedes-Benz S500», похищенный 15 лет назад на территории Московской области, и «Mercedes C320», который угнали почти 17 лет назад в Санкт-Петербурге. Следующие машины с перебитыми номерами обнаружены на территории Иркутской области - угнанная во Владивостоке «Toyota Harrier», похищенный в Хабаровске «Lexus LX», украденный в Москве «Lexus IS» и другие иномарки, география которых различна.
В настоящее время автомобили находятся на арестплощадках и вскоре будут возвращены законным владельцам. Сыщики устанавливают злоумышленников, угнавших автомобили, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники Интерпола за минувшие три недели нашли 15 иномарок с изменёнными идентификационными номерами
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