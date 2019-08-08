В Чите пройдёт ежегодный фестиваль СМИ





Со 2 по 3 сентября в Чите состоится ежегодный фестиваль средств массовой информации «Регион-медиа-2019». В этом году в его рамках впервые состоится медиафорум Союза журналистов России «Инфорум».Главным мероприятием фестиваля станет дискуссионная панель «Новые дальневосточники – открывая возможности». Участники обсудят вопросы формирования положительного образа дальневосточного региона.Также в рамках фестиваля пройдут обучающие семинары, мастер-классы по работе в социальных сетях, кликбейту. Кроме того, будут обсуждаться новейшие изменения законодательства в сфере медиа.В мероприятии примут участие федеральные эксперты, представители СМИ и пресс-служб Дальнего Востока, журналисты региональных изданий Забайкальского края, представители органов власти и бизнеса. К участию приглашаются представители медиасферы из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.