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В Чите пройдёт ежегодный фестиваль СМИ

В Чите пройдёт ежегодный фестиваль СМИ
Общество,  Фото:pixabay.com
Одной из тем обсуждений станет формирование положительного образа дальневосточного региона

Со 2 по 3 сентября в Чите состоится ежегодный фестиваль средств массовой информации «Регион-медиа-2019». В этом году в его рамках впервые состоится медиафорум Союза журналистов России «Инфорум».

Главным мероприятием фестиваля станет дискуссионная панель «Новые дальневосточники – открывая возможности». Участники обсудят вопросы формирования положительного образа дальневосточного региона.

Также в рамках фестиваля пройдут обучающие семинары, мастер-классы по работе в социальных сетях, кликбейту. Кроме того, будут обсуждаться новейшие изменения законодательства в сфере медиа.

В мероприятии примут участие федеральные эксперты, представители СМИ и пресс-служб Дальнего Востока, журналисты региональных изданий Забайкальского края, представители органов власти и бизнеса. К участию приглашаются представители медиасферы из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
фестиваль СМИ Забайкальский край Чита
 
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