Только в Улан-Удэ разгуливают около 8 тысяч бродячих псов
В Улан-Удэ насчитывается около восьми тысяч бродячих собак. При этом часть из них сбивается в стаи и ведёт себя довольно агрессивно. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» за 2018 год с жалобами на укусы обратилось около пяти тысяч человек.
Кроме того, животные могут стать источником возбудителей болезней, общих для человека и животных. Среди них бешенство, лептоспироз, токсоплазмоз, токсокароз, альвеококкоз и другие. Специалисты утверждают, что безнадзорные собаки представляют угрозу даже в том случае, если человеку и не довелось встретиться с их зубами и слюной.
За 2018 год республиканской ветеринарной лабораторией исследовано 1970 проб биоматериала от безнадзорных домашних животных. При проведении исследований выявлены следующие виды заболеваний: токсокароз – 294 пробы, токсаскаридоз – 420 проб, дипилидиоз – 285 проб, цистоизоспороз – 9 проб, дифиллоботриоз – 61 проба.
- Полученные данные указывают на то, что ситуация по паразитарным заболеваниям среди безнадзорных животных в 2018 году, как и на протяжении предыдущих лет, остаётся сложной, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии по Бурятии.
За год в Бурятии бродячие собаки покусали 5 тысяч человек
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