23 Июля

22 Июля

Популярное

Проверки в Восточном округе охватили 40 тысяч военных

Проверки в Восточном округе охватили 40 тысяч военных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Более 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа были задействованы в завершившейся плановой проверке боевой готовности

Проверка проходила под общим руководством командующего войсками округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко. Всего в масштабных мероприятиях приняли участие более 40 тыс. военнослужащих, было задействовано около 10 тысяч единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

К проверке привлекались соединения общевойсковых армий, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО округа, а также корабли и береговые войска Тихоокеанского флота.

Было проверено выполнение нормативов военнослужащими по выводу техники из парков, совершению маршей в районы сосредоточения, развертыванию пунктов управления.

Особое внимание уделялось организации системы связи и управления межвидовыми группировками войск.

Также были выполнены задачи перебазирования авиации на запасные аэродромы и несения боевого дежурства средствами противовоздушной обороны.
военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дети смогли почувствовать себя борцами с лесным огнём
В Бурятии дети смогли почувствовать себя борцами с лесным огнём
Общество, 23.07.2019
Детям показали обмундирование, оборудование и лесопожарную технику
Проверки в Восточном округе охватили 40 тысяч военных
Проверки в Восточном округе охватили 40 тысяч военных
Общество, 23.07.2019
Более 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа были задействованы в завершившейся плановой проверке боевой готовности
В Бурятии установили крест в честь основателей Бичуры
В Бурятии установили крест в честь основателей Бичуры
Общество, 23.07.2019
За организацию и установку креста взялась потомок основателей
В Иркутске установят памятник жертвам политических репрессий
В Иркутске установят памятник жертвам политических репрессий
Общество, 23.07.2019
О памятнике просило общество реабилитированных Иркутской области
В центре Улан-Удэ на оживлённом перекрёстке поставят светофор
В центре Улан-Удэ на оживлённом перекрёстке поставят светофор
Общество, 23.07.2019
Пешеходы больше не будут беспрерывно ходить по дороге напротив «Форума»
Власти Улан-Удэ решили проблему пенсионерки после её поста в «Анониме»
Власти Улан-Удэ решили проблему пенсионерки после её поста в «Анониме»
Общество, 23.07.2019
Коммунальщики ликвидируют огромную промоину во дворе дома, на которую бабушка пожаловалась в «Аноним 03»
Лучник из Бурятии завоевал бронзу этапа Кубка Европы
Лучник из Бурятии завоевал бронзу этапа Кубка Европы
Общество, 23.07.2019
Руслан Серебряков выступал в личном первенстве в стрельбе из классического лука
В Бурятии лесники получили 4 новых трактора
В Бурятии лесники получили 4 новых трактора
Общество, 23.07.2019
С помощью них они планируют восстанавливать вырубленные леса
На Байкале спустили на воду экосудно
На Байкале спустили на воду экосудно
Общество, 23.07.2019
Танкер-бункеровщик будет перерабатывать жидкие и твёрдые отходы на Байкале
В Бурятии прошёл обряд почитания «хранителей вод»
В Бурятии прошёл обряд почитания «хранителей вод»
Общество, 23.07.2019
На молебен приехали не только верующие Бурятии, но и из других регионов России
Борец Фёдор Балтуев выиграл юношеский олимпийский фестиваль
Борец Фёдор Балтуев выиграл юношеский олимпийский фестиваль
Общество, 23.07.2019
Европейские соревнования проходят с 21 по 27 июля в Баку
Спортсмены Бурятии взяли две медали всероссийского турнира по стрельбе
Спортсмены Бурятии взяли две медали всероссийского турнира по стрельбе
Общество, 23.07.2019
Спортсмены Бурятии завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
На федеральной трассе в Бурятии проверили перевозку детей
На федеральной трассе в Бурятии проверили перевозку детей
Общество, 23.07.2019
В выходные сотрудники Госавтоинспекции Селенгинского района провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям»
В Бурятии парень сделал предложение любимой на водопаде
В Бурятии парень сделал предложение любимой на водопаде
Общество, 23.07.2019
Девушка получила предложение руки и сердца на знаменитом водопаде в Аршане

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^