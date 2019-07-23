Проверки в Восточном округе охватили 40 тысяч военных

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Более 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа были задействованы в завершившейся плановой проверке боевой готовности



Проверка проходила под общим руководством командующего войсками округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко. Всего в масштабных мероприятиях приняли участие более 40 тыс. военнослужащих, было задействовано около 10 тысяч единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



К проверке привлекались соединения общевойсковых армий, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО округа, а также корабли и береговые войска Тихоокеанского флота.



Было проверено выполнение нормативов военнослужащими по выводу техники из парков, совершению маршей в районы сосредоточения, развертыванию пунктов управления.



Особое внимание уделялось организации системы связи и управления межвидовыми группировками войск.



Также были выполнены задачи перебазирования авиации на запасные аэродромы и несения боевого дежурства средствами противовоздушной обороны.

