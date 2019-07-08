При этом прокуратурой выявлены нарушения при оказании медпомощи осуждённым
В Бурятии осуждённые стали реже болеть. О сокращении заболеваемости в учреждениях уголовно-исполнительной системы говорили на коллегии прокуратуры республики.
Также обсудили результаты проверок. Выявилось, что организация медико-санитарного обеспечения не в полной мере отвечает требованиям и стандартам.
- При проведении профилактических осмотров осуждённых в исправительных колониях № 1 и № 7, колонии-поселении № 3, оказании медицинской помощи в исправительной колонии № 2 допускались нарушения порядка лабораторных и инструментальных исследований, консультативной помощи врачами-специалистами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Выявили нарушения при укомплектовании медицинских кабинетов, эксплуатации медицинского оборудования, хранении лекарственных средств и их закупке.
- По результатам проверки выявлено 78 нарушений закона, внесено 9 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц, одно должностное лицо – к административной ответственности, - уточняют в прокуратуре.
По итогам обсуждения выработаны меры по обеспечению системного и эффективного надзора за исполнением закона при оказании медицинской помощи осуждённым.
В Бурятии осуждённые стали реже болеть
Общество, Фото:
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