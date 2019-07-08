В Бурятии осуждённые стали реже болеть

При этом прокуратурой выявлены нарушения при оказании медпомощи осуждённым



В Бурятии осуждённые стали реже болеть. О сокращении заболеваемости в учреждениях уголовно-исполнительной системы говорили на коллегии прокуратуры республики.



Также обсудили результаты проверок. Выявилось, что организация медико-санитарного обеспечения не в полной мере отвечает требованиям и стандартам.



- При проведении профилактических осмотров осуждённых в исправительных колониях № 1 и № 7, колонии-поселении № 3, оказании медицинской помощи в исправительной колонии № 2 допускались нарушения порядка лабораторных и инструментальных исследований, консультативной помощи врачами-специалистами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Выявили нарушения при укомплектовании медицинских кабинетов, эксплуатации медицинского оборудования, хранении лекарственных средств и их закупке.



- По результатам проверки выявлено 78 нарушений закона, внесено 9 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц, одно должностное лицо – к административной ответственности, - уточняют в прокуратуре.



По итогам обсуждения выработаны меры по обеспечению системного и эффективного надзора за исполнением закона при оказании медицинской помощи осуждённым.

