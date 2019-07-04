В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, ООО «Иволга-Транссервис» нарушало закон в части доступности транспорта для маломобильных граждан.
Предприятие занимается перевозкой пассажиров по пригородному и муниципальному маршрутам. Но в салонах автобусов отсутствовали надписи, знаки и иная информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля для инвалидов по зрению.
Не создавались комиссии по проведению обследования транспортных средств, не составлялись паспорта доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств и предоставляемых услуг.
Генерального директора ООО «Иволга-Транссервис» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2 тысячи рублей.
По представлению прокурора нарушения закона устранены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В пригородных автобусах Бурятии не позаботились об инвалидах по зрению
Общество, Фото:
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