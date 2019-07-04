В пригородных автобусах Бурятии не позаботились об инвалидах по зрению

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, ООО «Иволга-Транссервис» нарушало закон в части доступности транспорта для маломобильных граждан.



Предприятие занимается перевозкой пассажиров по пригородному и муниципальному маршрутам. Но в салонах автобусов отсутствовали надписи, знаки и иная информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля для инвалидов по зрению.



Не создавались комиссии по проведению обследования транспортных средств, не составлялись паспорта доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств и предоставляемых услуг.



Генерального директора ООО «Иволга-Транссервис» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2 тысячи рублей.



По представлению прокурора нарушения закона устранены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.