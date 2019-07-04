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В пригородных автобусах Бурятии не позаботились об инвалидах по зрению

В пригородных автобусах Бурятии не позаботились об инвалидах по зрению
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
 В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, ООО «Иволга-Транссервис» нарушало закон в части доступности транспорта для маломобильных граждан.

Предприятие занимается перевозкой пассажиров по пригородному и муниципальному маршрутам. Но в салонах автобусов отсутствовали надписи, знаки и иная информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля для инвалидов по зрению.

Не создавались комиссии по проведению обследования транспортных средств, не составлялись паспорта доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств и предоставляемых услуг.

Генерального директора ООО «Иволга-Транссервис» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2 тысячи рублей.

По представлению прокурора нарушения закона устранены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура перевозка
 
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