02 Июля

01 Июля

Популярное

В Иркутске пройдут дни микрорайонов

В Иркутске пройдут дни микрорайонов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Праздник будет у жителей Лесного и Искры Правобережного округа

В микрорайонах Иркутска Лесной и Искра пройдут праздники для жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска со ссылкой на комитет по управлению Правобережным округом.

5 июля в 15:00 в микрорайоне Искра на улице Центральная, 1 праздник откроет дружеский матч по волейболу «Стартуем вместе». В 16:00 начнётся детская программа «Радужное путешествие». В 16:30 организаторы проведут интерактив для всей семьи «Радужная Искра». Также в праздничной программе торжественный концерт, игра-интерактив «Мы вместе», танцевальный ретро-вечер под музыку городского оркестра. Завершит День микрорайона танцевальный флешмоб «Цветные танцы» в 19:00.

День микрорайона Лесной стартует 6 июля в 10:00 на улице Добрая, 2 с детского конкурса «Битва талантов». В течение дня пройдут различные мероприятия для всех возрастов. В 10:30 начнутся мастер-классы для детей. С 11:00 до 13:00 – детские спортивные игры, после которых пройдет юмористическое шоу «Импровизация». В 15:00 запланирована интерактивная игровая программа «Какого цвета лето?». В 16:00 состоится торжественная часть, в рамках которой выступят жители микрорайона, пройдут танцевальные флешмобы «Мы маленькие дети...» и «Я люблю танцевать». С 17:00 до 19:30 запланирован гигантский волейбол, после чего все желающие смогут принять участие в конкурсе пародий «Войди в образ». В 21:00 развернёт работу летний кинотеатр. Праздник продлится до 22:30 и завершится праздничным салютом.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск микрорайоны Праздники салют концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Читу съедутся футболисты на этап Первенства России
В Читу съедутся футболисты на этап Первенства России
Общество, 02.07.2019
К хозяевам турнира приедут команды из Улан-Удэ и Иркутской области
В Иркутске отметят хоккейный День болельщика
В Иркутске отметят хоккейный День болельщика
Общество, 02.07.2019
На нём можно будет пообщаться с любимыми игроками и получить их автографы
Читинцы увидят забег невест и парад колясок
Читинцы увидят забег невест и парад колясок
Общество, 02.07.2019
Мероприятия будут приурочены ко Дню семьи, любви и верности
Черемховчанка стала призёром всероссийских соревнований по маунтинбайку
Черемховчанка стала призёром всероссийских соревнований по маунтинбайку
Общество, 02.07.2019
В дисциплине «кросс-кантри» она финишировала третьей
В парках Улан-Удэ пройдут пенные вечеринки
В парках Улан-Удэ пройдут пенные вечеринки
Общество, 02.07.2019
В программе – конкурсы, танцы, шоу мыльных пузырей и раздача подарков
Жительницам Аги исполнилось 100 и 95 лет
Жительницам Аги исполнилось 100 и 95 лет
Общество, 02.07.2019
Совместный юбилей долгожительниц пришёлся на 1 июля
В Улан-Удэ отпразднуют день рождения Далай-ламы
В Улан-Удэ отпразднуют день рождения Далай-ламы
Общество, 02.07.2019
Верующие пожелают ему долгой жизни и посмотрят концерт
Иркутские боксёры привезли 6 медалей из Улан-Удэ
Иркутские боксёры привезли 6 медалей из Улан-Удэ
Общество, 02.07.2019
Они участвовали во всероссийских соревнований по боксу класса «А»
Боксеры Бурятии завоевали 19 медалей на «Байкале-2019»
Боксеры Бурятии завоевали 19 медалей на «Байкале-2019»
Общество, 02.07.2019
Из них 8 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей
8 июля Бурятия примет финиш российского этапа ралли «Шёлковый путь»
8 июля Бурятия примет финиш российского этапа ралли «Шёлковый путь»
Общество, 02.07.2019
Финишная площадка расположится в селе Харгана Селенгинского района
Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду уже в августе
Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду уже в августе
Общество, 02.07.2019
На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре строятся  новейшие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий»
В Улан-Удэ благоустроят сквер на улице Фрунзе
В Улан-Удэ благоустроят сквер на улице Фрунзе
Общество, 02.07.2019
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется строительство сквера по улице Фрунзе вблизи домов № 5,7
Юных художников из Бурятии пригласили на конкурс комиксов
Юных художников из Бурятии пригласили на конкурс комиксов
Общество, 02.07.2019
Победители конкурса получат подарки и дипломы лауреатов
В Монголии завершили планирование учения «Селенга-2019»
В Монголии завершили планирование учения «Селенга-2019»
Общество, 02.07.2019
Учение, в котором принимают участие военные из Бурятии, пройдёт в августе
На Никольском мысе в Бурятии установили беседку
На Никольском мысе в Бурятии установили беседку
Общество, 02.07.2019
Туристы едут сюда купаться на реку Иркут

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^