В Иркутске пройдут дни микрорайонов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Праздник будет у жителей Лесного и Искры Правобережного округа



В микрорайонах Иркутска Лесной и Искра пройдут праздники для жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска со ссылкой на комитет по управлению Правобережным округом.



5 июля в 15:00 в микрорайоне Искра на улице Центральная, 1 праздник откроет дружеский матч по волейболу «Стартуем вместе». В 16:00 начнётся детская программа «Радужное путешествие». В 16:30 организаторы проведут интерактив для всей семьи «Радужная Искра». Также в праздничной программе торжественный концерт, игра-интерактив «Мы вместе», танцевальный ретро-вечер под музыку городского оркестра. Завершит День микрорайона танцевальный флешмоб «Цветные танцы» в 19:00.



День микрорайона Лесной стартует 6 июля в 10:00 на улице Добрая, 2 с детского конкурса «Битва талантов». В течение дня пройдут различные мероприятия для всех возрастов. В 10:30 начнутся мастер-классы для детей. С 11:00 до 13:00 – детские спортивные игры, после которых пройдет юмористическое шоу «Импровизация». В 15:00 запланирована интерактивная игровая программа «Какого цвета лето?». В 16:00 состоится торжественная часть, в рамках которой выступят жители микрорайона, пройдут танцевальные флешмобы «Мы маленькие дети...» и «Я люблю танцевать». С 17:00 до 19:30 запланирован гигантский волейбол, после чего все желающие смогут принять участие в конкурсе пародий «Войди в образ». В 21:00 развернёт работу летний кинотеатр. Праздник продлится до 22:30 и завершится праздничным салютом.



Возрастное ограничение 6+

