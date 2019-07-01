Натуральная продукция будет стоять отдельно и сопровождаться соответствующей надписью
С 1 июля вступили в силу изменения в Правилах продажи отдельных видов товаров. Речь идёт о молоке и молокосодержащих продуктах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.
Теперь согласно новому пункту Правил, на прилавках молочные продукты, молочные составные продукты и молокосодержащие продукты должны быть сгруппированы таким образом, чтобы исключалось их смешивание. И особенно с теми видами молочной продукции, которые относятся к «молокосодержащему продукту с заменителем молочного жира». При этом информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира» должна соответствовать вышеназванным общим правилам предоставления продавцом обязательной информации о товарах, то есть обеспечивать правильный выбор товаров и доводиться в наглядной и доступной форме. То есть, придя в магазин, покупатели при выборе молочной продукции должны без труда понять, где «молочный продукт», где «молочный составной продукт» и где «молокосодержащий продукт». Следить за соблюдением новых требований будет Роспотребнадзор.
Сегодня в магазинах России разделят молочную продукцию
Общество, Фото:
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