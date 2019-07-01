Приглашены люди всех возрастов, национальностей и традиций
С 19 по 21 июля на берегу реки Ингоды в Улётовском районе Забайкальского края состоится ежегодный Забайкальский открытый экофестиваль «Земля родная». На фестиваль приглашают людей любых возрастов, национальностей и традиций. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта региона.
По словам организаторов, программа фестиваля уникальная и наряду с народными гуляниями включает в себя оздоровительные практики с элементами йоги и волновой гимнастики. Кроме того, в программе запланированы творческая встреча с забайкальской писательницей Еленой Чубенко, народные игры – городки и лапта, лучный тир для мужчин, мастер-классы по конному спорту, кулинарии, живописи, арт-терапии, рукодельный мастер-класс, лекции психотерапевтов, обучение старинному фольклорному пению, артистическому фехтованию. В рамках вечерней программы – отдых у костра с хороводами, плясками, балом и песнями. Ожидается, что фестиваль в этом году посетят авторы-исполнители из Иркутска и Владивостока.
Участие в фестивале платное, в цену входит горячее трёхразовое вегетарианское питание и участие во всех мероприятиях. Добраться до места проведения можно будет на своей машине или на фестивальном автобусе. Проживание предусмотрено в палаточном городке.
В Забайкалье на экофестивале накормят вегетарианской едой
Общество, Фото:
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