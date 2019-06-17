В Улан-Удэ выбрали чемпионов Восточного военного округа по самбо и дзюдо

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований



В эти выходные в зале ФСК в Улан-Удэ состоялся чемпионат Восточного военного округа по самбо и дзюдо. В соревнованиях приняли участие около 300 участников.



На протяжении двух, 15 и 16 июня, дней спортсмены показывали своё мастерство. Также для зрителей подготовили яркую церемонию открытия.



Предварительные встречи стартовали 15 июня, полуфиналы начались во второй половине дня. Второй соревновательный день начался с полуфиналов утром.