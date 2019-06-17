«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В эти выходные в зале ФСК в Улан-Удэ состоялся чемпионат Восточного военного округа по самбо и дзюдо. В соревнованиях приняли участие около 300 участников.
На протяжении двух, 15 и 16 июня, дней спортсмены показывали своё мастерство. Также для зрителей подготовили яркую церемонию открытия.
Предварительные встречи стартовали 15 июня, полуфиналы начались во второй половине дня. Второй соревновательный день начался с полуфиналов утром.
В Улан-Удэ выбрали чемпионов Восточного военного округа по самбо и дзюдо
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