В магазине на севере Бурятии торговали мясом без документов

Бизнесмена привлекли к административной ответственности



Предприниматель из Северобайкальска привлечён к административной ответственности за хранение и продажу мяса без документов в магазине.



Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора во время проверки. В магазине хранили для продажи 11 килограммов свинины без ветеринарно-сопроводительных документов. В этой связи невозможно установить качество и безопасность продукции.



В отношении бизнесмена вынесено постановление о назначении административного наказания, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии



