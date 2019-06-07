Бизнесмена привлекли к административной ответственности
Предприниматель из Северобайкальска привлечён к административной ответственности за хранение и продажу мяса без документов в магазине.
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора во время проверки. В магазине хранили для продажи 11 килограммов свинины без ветеринарно-сопроводительных документов. В этой связи невозможно установить качество и безопасность продукции.
В отношении бизнесмена вынесено постановление о назначении административного наказания, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
В магазине на севере Бурятии торговали мясом без документов
Общество, Фото:
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