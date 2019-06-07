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В магазине на севере Бурятии торговали мясом без документов

В магазине на севере Бурятии торговали мясом без документов
Общество,  Фото:pixabay.com
Бизнесмена привлекли к административной ответственности

Предприниматель из Северобайкальска привлечён к административной ответственности за хранение и продажу мяса без документов в магазине.

Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора во время проверки. В магазине хранили для продажи 11 килограммов свинины без ветеринарно-сопроводительных документов. В этой связи невозможно установить качество и безопасность продукции.

В отношении бизнесмена вынесено постановление о назначении административного наказания, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

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