На эти цели было выделено более 416 млн
В Бурятии с начала года 53 семьи военнослужащих обеспечены жилищной субсидией на приобретение или строительство жилых помещений. Всего на эти цели было выделено более 416 миллионов рублей.
Во внеочередном порядке получили субсидии 24 многодетных семьи на сумму свыше 220 миллионов рублей.
Служебным жильём с начала этого года было обеспечено около 200 военнослужащих Восточного военного округа. В том числе 15 многодетных семей получили жилплощадь вне очереди.
В настоящее время специалисты ФГКУ «Востокрегионжилье» решают задачи по обеспечению жилищной субсидией остальных военнослужащих.
Ведётся активная работа по выплате компенсаций расходов за наём (поднаём) жилых помещений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
53 военных получили жилищные субсидии в Бурятии
Общество, Фото:
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