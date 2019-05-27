Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» на соревнования по стрельбе из пневматики

Яну Енину обошли спортсменки из Москвы и Белгорода
В Майкопе, Республика Адыгея, продолжаются Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 20 лет.
В олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 м» приняли участие 40 спортсменок из 19 регионов страны.
Лучший результат на этих соревнованиях показала москвичка Дарья Сироткина, ставшая первой сначала в квалификации, а потом и в финале упражнения. Второе место заняла Софья Пивнева из Белгорода, третьей стала спортсменка из Бурятии Яна Енина. Об этом сообщается на сайте Стрелковый союз России.
Яна Енина занимается в РСШОР, её личный тренер Александр Степанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте спортсменка завоевала золото первенства Европы
по пулевой стрельбе, которое проходит в городе Осиек в Хорватии.
За спортивные достижения
Яна получила звание «Лучший юный спортсмен Бурятии 2018 года», а Александр Степанов получил титул лучшего тренера юного спортсмена.
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