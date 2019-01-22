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В улан-удэнской колонии встретили праздник Крещения Господня

В улан-удэнской колонии встретили праздник Крещения Господня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Священнослужитель поздравил осуждённых с праздником и пожелал благих свершений, здоровья и благополучия

В церкви на территории исправительной колонии № 8 состоялось праздничное богослужение, а также молебен в честь празднования Крещения Господня.

Богослужение провёл иерей Свято-Троицкого храма Улан-Удэ отец Иоанн. Священнослужитель поздравил осуждённых с праздником Крещения Господня и пожелал благих свершений, здоровья и благополучия. В молебне приняли участие не только постоянные прихожане православной общины учреждения, но и все желающие осуждённые, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.  
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