В улан-удэнской колонии встретили праздник Крещения Господня

Священнослужитель поздравил осуждённых с праздником и пожелал благих свершений, здоровья и благополучия
В церкви на территории исправительной колонии № 8 состоялось праздничное богослужение, а также молебен в честь празднования Крещения Господня.
Богослужение провёл иерей Свято-Троицкого храма Улан-Удэ отец Иоанн. Священнослужитель поздравил осуждённых с праздником Крещения Господня и пожелал благих свершений, здоровья и благополучия. В молебне приняли участие не только постоянные прихожане православной общины учреждения, но и все желающие осуждённые, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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