В Бурятии прошёл турнир по настольному теннису

Соревнования прошли в Кабанском районе







Призёров и победителей наградили грамотами. После соревнований гости посетили местный музей и сходили на Байкал, сообщают в пресс-службе Кабанского района.







В Кабанском районе Бурятии прошёл республиканский турнир по настольному теннису. Он состоялся в прошлую пятницу, 11 января. Мероприятие проходило в Бабушкинском доме детского творчества. В нём принимали участие дети из Заиграевской детской юношеско-спортивной школы, детского дома творчества (ДДТ) Октябрьского района Улан-Удэ, Кабанского ДДТ.С помощью турнира организаторы намерены популяризировать настольный теннис среди школьников республики, повышать спортивное мастерство ребят, пропагандировать здоровой образ жизни.