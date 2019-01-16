В Бурятии прошёл турнир по настольному теннису

Соревнования прошли в Кабанском районе
В Кабанском районе Бурятии прошёл республиканский турнир по настольному теннису. Он состоялся в прошлую пятницу, 11 января. Мероприятие проходило в Бабушкинском доме детского творчества. В нём принимали участие дети из Заиграевской детской юношеско-спортивной школы, детского дома творчества (ДДТ) Октябрьского района Улан-Удэ, Кабанского ДДТ.
С помощью турнира организаторы намерены популяризировать настольный теннис среди школьников республики, повышать спортивное мастерство ребят, пропагандировать здоровой образ жизни.
Призёров и победителей наградили грамотами. После соревнований гости посетили местный музей и сходили на Байкал, сообщают в пресс-службе Кабанского района.
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Соревнования прошли в Кабанском районе
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