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4 дома в Улан-Удэ оставались без холодной воды 16 часов

4 дома в Улан-Удэ оставались без холодной воды 16 часов
Общество, 
Всего же воду отключали в 7 домах

4 ноября в Улан-Удэ дважды отключали холодное водоснабжение.

Первое отключение произошло в полночь из-за выхода воды из-под земли возле дома на улице Чертенкова, 102а. Без воды остались 4 малоэтажных жилых дома на ул. Гайдара 2, 4, 4а и Чертенкова 106.

Холодная вода вернулась к жителям лишь спустя 16 часов. Рабочие заварили свищ на стальной трубе.

В 11 часов в колодце на улице Клыпина возникла течь. В результате пришлось отключить холодную воду в трёх жилых домах по ул.Клыпина 11,16,16а.

В 15:45 холодное водоснабжение было восстановлено потребителям, рабочие установили хомут на стальной трубе в колодце.

В обоих случаях «Водоканал» не организовывал подвоз воды. На предприятии объясняют, что причиной этого стало наличие рядом с домами водоколонок.


отключение воды
 
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