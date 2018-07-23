В Бурятии стартует фестиваль техно-молодёжи

Он соберёт больше 100 инноваторов
В третий раз всероссийский техно-фестиваль «Байкал-2018» соберёт более ста молодых разработчиков и инноваторов в научно-технической сфере со всей страны. Фестиваль пройдёт с 23 по 25 июля на базе Бурятского государственного университета. В нём примут участие школьники, студенты образовательных организаций, специалисты инновационных российских ЦМИТ, образовательных учреждений, руководящие и педагогические работники образовательных организаций.
- Наш фестиваль – это площадка для активной молодёжи, занимающейся научно-технической деятельностью. Прежде всего, фестиваль для обмена опытом, развития и поддержки творческого, интеллектуального потенциала участников, для создания единой коммуникационной среды за счёт объединения на одной площадке наиболее одарённых участников, - сообщила руководитель фестиваля Людмила Гармаева.
В ходе фестиваля будут обсуждаться актуальные вопросы инновационного развития в сфере технического направления, развитие и поддержка творческого, интеллектуального потенциала участников, создание единой коммуникационной среды за счёт объединения на одной площадке наиболее одарённых студентов, специалистов инновационных российских ЦМИТ и образовательных учреждений.
Фестиваль состоит из трёх блоков: технической и творческой площадок, а также курса технологического предпринимательства. Теоретическая часть программы включает лекции по различным направлениям: от обсуждения подходов к проектированию до изучения законодательства, создания презентаций и подготовки встреч с инвестором.
Практическая часть фестиваля состоит из менторской части (командная работа с проектами по направлениям теоретической части с основным ментором) и экспертной части (экспертиза проектов). В программе также интенсивный курс ускоренного развития для инновационно-технологических проектов ранних стадий – IT-Start.
Финалисты фестиваля будут приглашены на финальную сессию в посёлок Гремячинск Прибайкальского района, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
В Бурятии стартует фестиваль техно-молодёжи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 23.07.2018
В Улан-Удэ открылась экспозиция «Очарование нэцкэ»
Общество, 23.07.2018
Воздух прогреется до 29 градусов
Деньги на работу улан-удэнцы собрали всего за 3 дня
На «Голосе кочевников» в Ацагатской степи установлен рекорд по посещаемости. Во время выступления Вячеслава Бутусова зрители от эмоций плакали. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Байкальский социальный форум «Шаг вперёд» пройдёт 25-27 июля в Улан-Уд
В Улан-Удэ продолжаются работы по устранению последствий проливного дождя
21 июля 2018 года в Светлогорске состоялся международный музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН 2018»
Участник шоу «Я могу!» расскажет, как недорого путешествовать по миру
Выкованную в Бурятии катану обещали подарить Алексею Цыденову или Владимиру Путину
Воду отключили у жителей Бурвода
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Он будет посвящён сохранению озера
Хедлайнер фестиваля поведал, что его привлекает в Бурятии, чем важны этнофестивали, как строил БАМ и что общего у бурятских инструментов и «Пинк флойд». «Байкал-Dailу» представляет подробные ответы
Возможен даже град
Общество, 20.07.2018
Минприроды России вместе с детьми создаст социальную рекламу о воде