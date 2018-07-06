Жителей Бурятии бесплатно проверят на ВИЧ

Экспресс-тестирование проведут в самых оживлённых местах



Министерство здравоохранения России запустило всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленную на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа. Торжественное открытие мероприятия прошло в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском и завершится акция 7 ноября в Калининграде.



Маршрут акции проложен через 30 регионов России. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют от Камчатки до Калининграда и сделают остановки в 120 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию.



В Бурятии акция пройдёт с 12 по 17 июля, запланирована организация тестирования в наиболее оживлённых местах, в число которых вошли - 12 июля ТРЦ «People’s Park» (парковка кинотеатра «IMAX») с 10 до 18 часов; 13 июля ТРЦ «Пионер» с 10 до 18 часов (парковка); 16 июля: «Улан-Удэнский ЛВРЗ» - с 10 до 18 часов; 12, 13, 16 июля акция пройдёт в Кяхте, Гусиноозёрске, посёлке Селенгинск Кабанского района; 17 июля - торжественная церемония закрытия всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на театральной площади им. Линховоина Театра оперы и балета с 11 до 12 часов.



Удобное расположение МПТ в общественных местах, возможность сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, а также получить дотестовую и послетестовую консультации.



Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию третий год подряд в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.



В 2016 году акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проходила в крупных торгово-развлекательных центрах 10 регионов страны, в течение 2 недель в каждом.



В 2017 году акция проводилась совместно с ОАО «РЖД». Через 24 региона в составе регулярных поездов следовал специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имели возможность пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. В каждом городе была предусмотрена остановка на несколько дней, в течение которых пункт экспресс-тестирования перемещался на железнодорожный вокзал, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.