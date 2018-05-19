В Улан-Удэ ожидается тёплая погода

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 19 мая, в республике местами кратковременный дождь



Ветер северо-западный 5-10, местами 13-18 м/с. Температура днём 15-20, по югу до 25, по Прибайкалью, местами по северу 10-15 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём 19-21 тепла.



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