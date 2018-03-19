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В Улан-Удэ концерт группы «АнимациЯ» собрал аншлаг (фото, видео)

В Улан-Удэ концерт группы «АнимациЯ» собрал аншлаг (фото, видео)
Общество, 
Музыкантам подарили чётки и портрет в графике

17 марта в Улан-Удэ в одном из ночных клубов города прошёл концерт рок-группы «АнимациЯ». Музыканты выступили с программой «Я люблю свою родину, вроде бы…», где исполнили уже полюбившиеся фанатам песни.

- Это было что-то необычное, драйвовое. До этого только в сети слушал. А знакомство с группой «Анимация» началось, как ни странно с кинотеатра и фильма «Курьер из рая», тогда посмотрев фильм и услышав заглавную песню «Родина» пошёл домой, текст простой и её можно назвать поистине народной. На концерте Костя с первой строчки завёл толпу, у нас такое очень редко бывает и наш народ долго нужно кочегарить. Обычно она стоит как фигура дедушки Ленина. Концерт пролетел за пять минут. Все лучшие хиты – «Спички», «Не по-русски», «Родина», «Ванька» и список можно перечислять бесконечно были исполнены. Весь состав простые ребята и то, что они сами решили объехать всю страну им за это отдельный респект, да ещё за рулём. В итоге у меня хриплый голос, куча заряда на рабочую неделю, море эмоций, - сообщил «Байкал-Daily» участник концерта Денис Афанасьев. 



Все желающие смогли получить автографы и сфотографироваться с любимой группой. Фанаты артистов, которые долго ждали их приезда, подарили им буддийские чётки. Кроме того лидер группы Константин Кулясов получил свой портрет написанный карандашом.

- А вот так я собиралась на концерт «Анимации». Маленькие сувенирчики на память. Спасибо за ваше творчество! Удачи на просторах нашей Родины! – написала участница концерта.



Реакция музыкантов на такой приём не заставила себя долго ждать.

- Народное творчество. Спасибо большое, приятно! – оценил подарок своих слушателей Константин Кулясов.



Выступление артистов вызвало ажиотаж у жителей Бурятии, и музыкантов уже приглашают вновь посетить республику.

- Ребятушки! Спасибо за концерт. Мне очень понравилось. Душевно. Звук был отличный! Энергетика просто Вау! 

 

- Анимация в Улан-Удэ! Спасибо! Огромное! За эмоции! За драйв! За ваше творчество! За настроение! Надеемся, в нашем городе вам улыбнется удача, и дух нашей земли вам подарит удачу!

- Спасибо! Вы сделали этот день, да что день! Вы сделали этот месяц! Возвращайтесь!



- Спасибо за концерт! Море эмоций. Наконец-то дождалась. Костя Кулясов приезжайте ещё группа «АнимациЯ»!

- А мы сегодня были на концерте группы «АнимациЯ». Ребята молодцы! Отыграли по полной!

- Ребята, вымотанные долгим туром (через всю страну на автомобиле!), выкладывались по полной, за что им особая благодарность. Программа состояла из хитов, но время пролетело мгновенно и хиты были не все, хотелось ещё, но хорошего должно быть помаленьку.



Кроме того по дороге в Бурятию музыканты успели побывать на Байкале и насладиться природными красотами.

- Иркутская сторона Байкала, скоро Бурятия. Дорога очень красивая и чем-то напоминает дорогу в Сочи, скорее всего, бесконечными поворотами и дорожными кафе в прибрежной зоне, где виды открываются потрясающие. Десяток лет назад мы с Колей П. собирались доехать сюда на машинах из центральной России, но быт поглотил это желание, и жизнь распорядилась по-своему, мечтали мы, а доехал я. Короче, Колян, ноги в руки и вперёд. Оно того стоит! – написал в социальной сети Константин Кулясов.

Справка:

АнимациЯ - российская рок-группа, образованная в 2000 году в городе Чистополе (Татарстан). Лидер - Константин Кулясов. В 2008 году музыканты выпустили первую пластинку под названием «Странник». Через год вышел второй альбом «Помехи в эфире», который был интернет-релизом. Потом рокеры ежегодно выпускали новые альбомы, а их песни крутили на радиостанциях страны.

Группа несколько раз выступала на фестивале «Нашествие» и давала концерты для некоторых телеканалов. Самой популярной и излюбленной песней слушателей стала композиция «Родина». По словам лидера группы Константина Кулясова, именно эту песню «АнимациЯ» обычно исполняет на «бис».
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