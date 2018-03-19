В Улан-Удэ концерт группы «АнимациЯ» собрал аншлаг (фото, видео)





Реакция музыкантов на такой приём не заставила себя долго ждать.



- Народное творчество. Спасибо большое, приятно! – оценил подарок своих слушателей Константин Кулясов.









- Спасибо за концерт! Море эмоций. Наконец-то дождалась. Костя Кулясов приезжайте ещё группа «АнимациЯ»!



- А мы сегодня были на концерте группы «АнимациЯ». Ребята молодцы! Отыграли по полной!



- Ребята, вымотанные долгим туром (через всю страну на автомобиле!), выкладывались по полной, за что им особая благодарность. Программа состояла из хитов, но время пролетело мгновенно и хиты были не все, хотелось ещё, но хорошего должно быть помаленьку.









Кроме того по дороге в Бурятию музыканты успели побывать на Байкале и насладиться природными красотами.



- Иркутская сторона Байкала, скоро Бурятия. Дорога очень красивая и чем-то напоминает дорогу в Сочи, скорее всего, бесконечными поворотами и дорожными кафе в прибрежной зоне, где виды открываются потрясающие. Десяток лет назад мы с Колей П. собирались доехать сюда на машинах из центральной России, но быт поглотил это желание, и жизнь распорядилась по-своему, мечтали мы, а доехал я. Короче, Колян, ноги в руки и вперёд. Оно того стоит! – написал в социальной сети Константин Кулясов.



Справка:



АнимациЯ - российская рок-группа, образованная в 2000 году в городе Чистополе (Татарстан). Лидер - Константин Кулясов. В 2008 году музыканты выпустили первую пластинку под названием «Странник». Через год вышел второй альбом «Помехи в эфире», который был интернет-релизом. Потом рокеры ежегодно выпускали новые альбомы, а их песни крутили на радиостанциях страны.



Группа несколько раз выступала на фестивале «Нашествие» и давала концерты для некоторых телеканалов. Самой популярной и излюбленной песней слушателей стала композиция «Родина». По словам лидера группы Константина Кулясова, именно эту песню «АнимациЯ» обычно исполняет на «бис».



- Анимация в Улан-Удэ! Спасибо! Огромное! За эмоции! За драйв! За ваше творчество! За настроение! Надеемся, в нашем городе вам улыбнется удача, и дух нашей земли вам подарит удачу!- Спасибо! Вы сделали этот день, да что день! Вы сделали этот месяц! Возвращайтесь!