В Бурятии прошла акция «Автокресло - детям»

В преддверии каникул взрослым напомнили о правилах перевозки юных пассажиров к местам отдыха и развлечений



В Еравнинском районе юные инспекторы движения совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Автокресло - детям». Активисты отряда ЮИД «Светофорчики» вышли на улицы села Сосновоозёрское и обратились к автомобилистам с просьбой обеспечить безопасность детей в автомобиле. Они разъясняли важность и необходимость использования автокресел и детских удерживающих устройств, правила их выбора в зависимости от возраста и веса ребёнка.



Автоинспекторы в свою очередь разъясняли меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД и возможных последствиях в случае ДТП. Всех участников акции призвали встретить Новый год без происшествий на дороге, а во время каникул строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Бурятии.

