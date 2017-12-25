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В Бурятии прошла акция «Автокресло - детям»
Общество, 25.12.2017 14:39
В преддверии каникул взрослым напомнили о правилах перевозки юных пассажиров к местам отдыха и развлечений
В Еравнинском районе юные инспекторы движения совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Автокресло - детям». Активисты отряда ЮИД «Светофорчики» вышли на улицы села Сосновоозёрское и обратились к автомобилистам с просьбой обеспечить безопасность детей в автомобиле. Они разъясняли важность и необходимость использования автокресел и детских удерживающих устройств, правила их выбора в зависимости от возраста и веса ребёнка.
Автоинспекторы в свою очередь разъясняли меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД и возможных последствиях в случае ДТП. Всех участников акции призвали встретить Новый год без происшествий на дороге, а во время каникул строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Бурятии.
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