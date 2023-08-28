В Бурятии фиксированный набор товаров и услуг обойдётся в 20 с половиной тысяч















В фиксированный набор входит минимальное месячное количество продуктов, одежды и обуви и лекарств, которые могут понадобиться человеку, а также оплата коммуналки. Его можно использовать как вспомогательный инструмент, позволяющий в определённой мере охарактеризовать уровень материального благосостояния населения, отражая потребление как продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также платных услуг.

По данным Бурятстата, в конце июля стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Дальневосточном федеральном округе составляла 23 тысячи 671 рубль – это на 12,4% больше, чем в среднем по России (21 057 рублей).В Бурятии он оказался дешевле, чем во всех остальных регионах ДФО – 20 532 рубля. За год – с июня 2022-го – такой набор стал дороже на 1,5%, а с декабря – на 5,4%. Самая высокая стоимость – на Чукотке (35 105 рублей). В соседнем Забайкалье она составляет 21 232 рубля.- В июле 2023-го стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг повысилась в Забайкальском крае (на 1,9 %), Еврейской АО (1,6 %), Амурской области (на 1,5 %) и Бурятии (на 1,5 %), – рассказали в Бурятстате.