Львиная доля финансирования поступила из федерального бюджета
В Бурятии началась активная подготовка к пожароопасному сезону. Проводятся командно-штабные учения, идёт закупка лесопожарной техники, специалисты готовят и прочищают противопожарные минерализованные полосы.
- Все противопожарные мероприятия проводятся в рамках сводного плана тушения лесных пожаров на 2023 год. Всего на мероприятия по охране лесов в этом году выделено 803,9 млн рублей, из которых 761,4 млн рублей – средства из федерального бюджета, - сообщили в правительстве Бурятии.
Мероприятия по охране лесов включают в себя:
- тушение лесных пожаров,
- авиационный и наземный мониторинг пожарной опасности в лесах,
- обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения,
- меры противопожарного обустройства лесов.
Кроме того, Бурятия в 2023 году приобретёт 21 единицу техники в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» на сумму 87,1 млн рублей. На сегодняшний день уже куплено 11 единиц техники.
На территории лесного фонда оборудовано 109 наблюдательных постов, а также утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования. Также установлено 30 видеокамер системы мониторинга и раннего выявления лесных пожаров «Лесохранитель», до 15 апреля будет установлено дополнительно 10 видеокамер.
К тушению лесных пожаров планируется привлечение 3383 человек и 1543 единиц техники. С апреля в аэропорту «Байкал» будет дежурить вертолёт МИ-8 МЧС для авиационного патрулирования лесов.
В Бурятии на защиту лесов выделено более 800 млн
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