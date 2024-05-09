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В Муйском районе Бурятии шестой день тушат крупный лесной пожар

В Муйском районе Бурятии шестой день тушат крупный лесной пожар
Происшествия,  Фото:"Муя-инфо.24/7"
На тушении работают более 70 человек

В Муйском районе Бурятии продолжается тушение крупного лесного пожара, возникшего ещё 4 мая.

- Пожар на территории Таксимовского лесничества, который возник 4 мая, действует на площади 2000 га. Сейчас там работают 78 человек, задействовано семь единиц техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Ситуацию по тушению пожара находится на постоянном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова и республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Муйском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей из-за задымления вблизи населённых пунктов призвали воздержаться от длительного пребывания на улице и пользоваться защитными масками.

В республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что накануне, 8 мая, в Бурятии обнаружили восемь новых лесных пожаров. Они возникли в Баунтовском, Еравнинском и Кяхтинском районах по вине местных жителей.

На утро 9 мая продолжаются работы по тушению девяти лесных пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Кяхтинском, Муйском и Кижингинском районах.

В Кижингинском районе локализовали пожар, который возник накануне недалеко от села Новокижингинск. Так как стояла угроза прихода огня в село, для тушения был срочно организован сбор добровольцев. Сейчас угроза снята, по прогнозам, пожар ликвидируют к концу дня.


лесные пожары

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