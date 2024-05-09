Произошло это на Шишковке
9 мая на сопке в улан-удэнском микрорайоне Шишковка 122-миллиметровая гаубица произвела полуденный выстрел в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
- Ритуал этот новый - мы в третий раз производим выстрел, но очень важный. Сегодня полуденным выстрелом мы отдаём дань уважения всем тем, кто воевал, всем нашим погибшим войнам, и тем, кто ковал Победу здесь, в тылу, - сказал на мероприятии мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Право произвести выстрел из гаубицы предоставили Леониду Кирилловичу Синегрибову, малолетнему узнику фашизма, председателю Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, Почётному гражданину Бурятии.
Также в мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, парадные расчёты 36-й общевойсковой армии, кадеты республиканской школы-интерната и юнармейцы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», полуденный выстрел впервые прозвучал в столице Бурятии в декабре 2023 года. Это произошло на Лысой горе в День Конституции РФ. Церемонию решили сделать традиционной. Появилась она благодаря присвоению Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести».
Для полуденных залпов определили семь праздничных дат – 3 сентября (День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны 1945 году), 11 сентября (День присвоения Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести), 4 ноября (День народного единства), 12 декабря (День Конституции России), 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне) и 12 июня (День России). А после перечень пополнился ещё одной – 31 августа. В этот день в 2024 году будет ровно 85 лет со дня победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол. Так что теперь стрелять из пушки в Улан-Удэ будут как минимум восемь раз в год.
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В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел в честь Дня Победы
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