В Бурятии сыну фронтовика вручили награду спустя более 70 лет





91-летнему жителю Бурятии Мунко Бубееву, сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену Славы III степени, к которому его отец Жан Бубеев был представлен более 70 лет назад.За храбрость и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, Жан Ламатханович был представлен к награде ещё в 1951 году. Но тогда награда не была вручена. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал удостоверение к награде.- Позвольте вручить удостоверение к награде вашего отца, героя Великой Отечественной войны, награждённого орденом Славы III степени. К сожалению, из-за различных обстоятельств тогда награда не была получена. Но благодаря работе наших земляков по поиску неизвестных героев войны сегодня мы вручаем удостоверение о награждении вам. Награда нашла своего героя. Теперь это память о вашем отце, - обращаясь к Мунко Бубееву, сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.91-летний сын фронтовика Мунко Жанович Бубеев является кандидатом сельскохозяйственных наук, много лет трудился на благо республики.- Я бесконечно рад, что дождался эту награду. Вручили её мне в торжественной обстановке. Мой отец был призван на фронт сразу после начала войны. А вернулся в конце 1943 года после ранения. Тяжёлая жизнь выпала отцу. А эта награда – это память о наших предках – участниках Великой Отечественной войны, об их героизме. Спасибо большое руководству республики от всех потомков, - поблагодарил Мунко Бубеев.В годы Великой Отечественной войны рядовой Жан Ламатханович Бубеев сражался на Западном фронте, принимал участие в сражении на Курской дуге. Позже в составе правого крыла 1-го Прибалтийского фронта принимал участие в наступательной операции, которая проходила в районе города Городок Витебской области Белоруссии. В ходе этой операции были окружены и уничтожены четыре дивизии Вермахта. В одном из ожесточенных боев на территории Витебской области рядовой Бубеев был тяжело ранен, после чего вернулся на малую Родину, в улус Улюн Баргузинского района.В рамках проекта «Герои без звезд» издательского дома «Буряад унэн» ведутся поиски фронтовиков Бурятии, которым не были вручены награды. По словам организаторов проекта, количество неврученных наград только растет.- Наш проект «Герои без звезд» стартовал семь лет назад. Тогда было представлено 12 фронтовиков к наградам, сейчас уже 80. И работа продолжается. По Жану Ламатхановичу Бубееву проделана большая работа. Большую помощь нам оказал республиканский военкомат. Я лично понял, что когда мы в связке, все вместе работаем, у нас всё получается, - подчеркнул журналист ИД «Буряад Унэн» Баясхалан Дабаин.