09 мая

08 мая

Популярное

В Туве развернётся Евразийский фестиваль колыбелей

В Туве развернётся Евразийский фестиваль колыбелей
Общество, 
На него приглашены изготовители колыбелей со всей России и стран ближнего зарубежья

Первый Евразийский фестиваль колыбельной культуры «Колыбель моя. Кавай» пройдёт в Туве в июле. На нём покажут уникальные, старинные колыбели, которым более ста лет, сообщает министерство культуры РТ.

Как рассказали в республиканском центре народного творчества и досуга, фестиваль проведут в Кызыле с 6 по 8 июля. Участвовать в нём могут представители стран ближнего зарубежья, а также мастера – изготовители колыбелей со всей России.

- Основная задача фестиваля – создание условий для сохранения и популяризации традиций, связанных с культурой семьи, детства, родительства, демонстрации этнического культурного многообразия народов Евразии на единой площадке, возродить и передать молодому поколению знания о традиционной колыбели и технологию её изготовления, - заявили в центре.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по изготовлению колыбелей, выставка старинных колыбелей и оберегов. Участники привозят на выставку раритетные колыбели, которые хранятся у родовых сообществ, в местных музеях, а также новые, созданные по традиционным технологиям тувинцев. Так, будет показана колыбель семьи Сувандии из Тес-Хемского кожууна Тувы, которой более ста лет.

Возрастное ограничение: 6+.
Тува фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Туве развернётся Евразийский фестиваль колыбелей
В Туве развернётся Евразийский фестиваль колыбелей
Общество, 09.05.2024
На него приглашены изготовители колыбелей со всей России и стран ближнего зарубежья
В День Победы в Бурятии прохладно
В День Победы в Бурятии прохладно
Общество, 09.05.2024
Ожидается холодный ветер и дождь
Ориентировщики Бурятии присоединятся к «Российскому азимуту»
Ориентировщики Бурятии присоединятся к «Российскому азимуту»
Общество, 08.05.2024
Традиционные соревнования проведут на Верхней Берёзовке
На севере Бурятии пройдут поисково-спасательные соревнования
На севере Бурятии пройдут поисково-спасательные соревнования
Общество, 08.05.2024
Также турнир будет посвящён выживанию в природной среде
Иркутск опять примет чемпионат России по кёрлингу
Иркутск опять примет чемпионат России по кёрлингу
Общество, 08.05.2024
Соревноваться будут смешанные команды
В Иволгинском районе Бурятии вновь проедут веломарафон
В Иволгинском районе Бурятии вновь проедут веломарафон
Общество, 08.05.2024
Соревнования проведут в окрестностях Тапхара
В Улан-Удэ состоялись публичные обсуждения по участку для объекта УФСИН
В Улан-Удэ состоялись публичные обсуждения по участку для объекта УФСИН
Общество, 08.05.2024
Высказать свои предложения пришло более 300 горожан. На их вопросы ответили представители УФСИН и городской администрации
В Улан-Удэ состоится кубок Бурятии по фигурному катанию
В Улан-Удэ состоится кубок Бурятии по фигурному катанию
Общество, 08.05.2024
Его проведут во второй половине мая
Бурятия продолжает обустраивать детские площадки в ДНР
Бурятия продолжает обустраивать детские площадки в ДНР
Общество, 08.05.2024
Обустройство планируют завершить к началу лета
В Улан-Удэ проведут мотопробег в честь Дня Победы
В Улан-Удэ проведут мотопробег в честь Дня Победы
Общество, 08.05.2024
Также в городе состоится мотоджимхана
В мае состоится всероссийский Байкальский антинаркотический форум
В мае состоится всероссийский Байкальский антинаркотический форум
Общество, 08.05.2024
Его посетят ведущие специалисты в сфере профилактики наркомании
В районе Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
В районе Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
Общество, 08.05.2024
С 50-летием совместной жизни поздравили чету Носковых
В Улан-Удэ идут публичные обсуждения по участку под новый объект УФСИН
В Улан-Удэ идут публичные обсуждения по участку под новый объект УФСИН
Общество, 08.05.2024
Прямо сейчас рассматривается изменение границ лесного участка в отдалении от Энергетика
На Байкале завершилась очередная экспедиция по строительству нейтринного телескопа
На Байкале завершилась очередная экспедиция по строительству нейтринного телескопа
Общество, 08.05.2024
Учёным пришлось столкнуться с непредвиденными проблемами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^