В Туве развернётся Евразийский фестиваль колыбелей

На него приглашены изготовители колыбелей со всей России и стран ближнего зарубежья



Первый Евразийский фестиваль колыбельной культуры «Колыбель моя. Кавай» пройдёт в Туве в июле. На нём покажут уникальные, старинные колыбели, которым более ста лет, сообщает министерство культуры РТ.



Как рассказали в республиканском центре народного творчества и досуга, фестиваль проведут в Кызыле с 6 по 8 июля. Участвовать в нём могут представители стран ближнего зарубежья, а также мастера – изготовители колыбелей со всей России.



- Основная задача фестиваля – создание условий для сохранения и популяризации традиций, связанных с культурой семьи, детства, родительства, демонстрации этнического культурного многообразия народов Евразии на единой площадке, возродить и передать молодому поколению знания о традиционной колыбели и технологию её изготовления, - заявили в центре.



В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по изготовлению колыбелей, выставка старинных колыбелей и оберегов. Участники привозят на выставку раритетные колыбели, которые хранятся у родовых сообществ, в местных музеях, а также новые, созданные по традиционным технологиям тувинцев. Так, будет показана колыбель семьи Сувандии из Тес-Хемского кожууна Тувы, которой более ста лет.



Возрастное ограничение: 6+.

