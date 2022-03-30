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В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт

В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт
Бизнес,  Фото:pexels.com
Ремонт продолжат после окончания отопительного периода

Как выяснила прокурорская проверка, ООО «Инвест-Строй» в установленные сроки не исполнило обязательства по двум договорам о выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Северобайкальске и посёлках Новый Уоян, Янчукан.

Руководителю организации было внесено представление прокуратуры. После этого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После прокурорского вмешательства ремонтные работы запланировано начать по окончанию отопительного периода.

В отношении генерального директора общества возбуждены два дела об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Руководителя организации привлекли к административной ответственности в виде дисквалификации на 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
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