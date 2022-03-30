В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт

Ремонт продолжат после окончания отопительного периода



Как выяснила прокурорская проверка, ООО «Инвест-Строй» в установленные сроки не исполнило обязательства по двум договорам о выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Северобайкальске и посёлках Новый Уоян, Янчукан.



Руководителю организации было внесено представление прокуратуры. После этого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



После прокурорского вмешательства ремонтные работы запланировано начать по окончанию отопительного периода.



В отношении генерального директора общества возбуждены два дела об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.



Руководителя организации привлекли к административной ответственности в виде дисквалификации на 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

