Ремонт продолжат после окончания отопительного периода
Как выяснила прокурорская проверка, ООО «Инвест-Строй» в установленные сроки не исполнило обязательства по двум договорам о выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Северобайкальске и посёлках Новый Уоян, Янчукан.
Руководителю организации было внесено представление прокуратуры. После этого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
После прокурорского вмешательства ремонтные работы запланировано начать по окончанию отопительного периода.
В отношении генерального директора общества возбуждены два дела об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Руководителя организации привлекли к административной ответственности в виде дисквалификации на 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт
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